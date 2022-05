Uporniki niso sporočili, kam so potem odpeljali omenjene civiliste - ali so jih predali ukrajinski strani ali pa so jih zajeli. Umik civilistom iz oblegane nekdanje jeklarne je omogočil dogovor, ki so ga pomagali med sprtima stranema doseči Združeni narodi in Mednarodni odbor Rdečega križa. Na ta način je jeklarno, ki je na območju Mariupolja še edini kraj pod nadzorom ukrajinskih sil, zapustilo okoli 500 ljudi, je sporočil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Naj bi pa v Azovstalu še naprej vztrajalo več kot sto ukrajinskih borcev in tudi civilistov. Ukrajinska vojska je medtem sporočila, da se sicer napadi ruskih sil na nekdanjo jeklarno nadaljujejo, drugod na vzhodu Ukrajine pa je bilo relativno mirno. »V regijah Doneck in Lugansk smo v petek odvrnili osem napadov sovražnika, pri tem pa so bili uničeni trije tanki, osem artilerijskih sistemov, sedem oklepnikov, en avtomobil in tri enote inženirske opreme,« je danes sporočil generalštab ukrajinske vojske.

Drugod na fronti pa so se ruske aktivnosti omejile zgolj na izvidniške naloge in topniško obstreljevanje, so še sporočili iz generalštaba. Tako so ruske sile na območju mesta Izjum z droni preučevale, kje so položaji ukrajinske vojske. Ruska vojska se namreč na tem območju pripravlja na večji napad, da bi se lahko premaknili naprej proti mestu Kramatorsk. Z območja Harkova, ki ima več kot milijon prebivalcev, poročajo o ruskem topniškem obstreljevanju. Prav tako so bila dejavna ruska vojaška letala. A premikov kopenskih sil niso zabeležili, še poroča dpa, ki izpostavlja, da je te informacije težko neodvisno preveriti.

Ukrajinske sile naj bi sicer na območju Harkova izvedle nekaj protinapadov. Zavzele naj bi pet okoliških naselij, prizadevajo pa si, da bi lahko prekinili tudi topniško obstreljevanje Harkova, poroča britanski BBC.

Več ruskih raket naj bi zadelo tudi cilje v Odesi na severozahodni obali Črnega morja, so sporočili predstavniki tamkajšnjih oblasti. Več podrobnosti ne o škodi ne o morebitnih žrtvah niso sporočili.

O eksplozijah so znova poročali tudi iz Pridnestrja v Moldaviji, ki ga nadzorujejo tamkajšnje proruske oblasti. V vasi Voronkovo, ki meji na Ukrajino, je večkrat eksplodiralo, podrobnosti pa zaenkrat niso znane.

Oblasti v samooklicani Pridnestrski republiki za te napade obtožujejo ukrajinske sile. Te tovrstne obtožbe zavračajo in opozarjajo, da gre za poskus, da bi konflikt razširili tudi na vzhod Moldavije.

Rusi zajeli Hrvata

Zunanje ministrstvo je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočilo, da so v stiku z ukrajinskimi oblastmi in da si prizadevajo rešiti primer. »Zaradi občutljivosti položaja pa v tem trenutku ne moremo razkrivati dodatnih informacij,« so sporočili.

Hrvaški ujetnik je sicer za rusko televizijo RT povedal, da se je boril v ukrajinski brigadi marincev, ki je delovala v Mariupolju. Zajeli so ga, ko je skušal še z nekaj drugimi borci pobegniti iz obkoljenega mesta, povzema hrvaški portal televizije N1.

»Zapuščali smo Mariupolj, hodili ponoči 260 kilometrov, se skrivali in izogibali vsakršnemu možnemu stiku. Vendar so nam načrti propadli, ko smo naleteli na rusko topniško enoto in morali smo se predati,« je povedal.