Kot so pojasnili na vladi, je omenjene spremembe predlagala strokovna skupina za covid-19, ki jo vodi Mateja Logar, glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti koronavirusne različice omikron.

Omenjene novosti zajema spremenjeni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Odlok bo pričel veljati dan po objavi v uradnem listu.

Vlada je pred tem sredi aprila odpravila obveznost nošenja zaščitnih mask v večini zaprtih javnih prostorih. Po danes sprejetih spremembah obveznost nošenja zaščitnih mask tako ostaja le še v dejavnostih zdravstva in nastanitvah socialnega varstva.

Pogoj PCT ostaja obvezen za obiskovalce v bolnišnicah in obiskovalce v nastanitvenih enotah socialnega varstva.

V petek potrdili 747 okužb s koronavirusom

V petek so ob 908 PCR-testih in 6509 hitrih antigenskih testih potrdili 747 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 78 bolnikov in sedem na oddelkih intenzivne nege. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki več kot dan prej, na oddelkih intenzivne terapije pa se zdravita dva bolnika manj kot dan prej.

Skupno je hospitaliziranih 188 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 20 bolnikov.

V primerjavi s četrtkom so v petek potrdili 21 okužb več, s prejšnjim petkom pa 201 manj. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 11.405 primerov okužbe, kar je 306 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 755 in je za 31 nižje kot dan prej. Za 15 se je zmanjšalo tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, in sicer na 539.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.320 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.464.