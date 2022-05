Boehly, solastnik ameriške baseball ekipe Los Angeles Dodgers, je bil tako najuspešnejši v tekmi za modre iz Londona, potem ko se je moral iz lastništva ekipe zaradi sankcij in ruskega napada na Ukrajino marca umakniti Abramovič.

»Nogometna ekipa Chelsea lahko potrdi, da so izpolnjeni osnovni pogoji za prenos lastništva na novo skupino, ki jo vodi Todd Boehly in vključuje Clearlake Capital, Mark Walter in Hansjorg Wyss,« je Chelsea zapisala v sporočilu.

Omenjeni morajo sedaj počakati na končno odločitev regulatorjev, vodstva Premier League in britanske vlade. Slednja mora odobriti odprtje računa in druge s tem povezane postopke, preden bo lastništvo dokončno prešlo v njihove roke.

»Iz celotne kupnine bo šlo 2,5 milijarde za nakup delnic, izkupiček pa bo šel na poseben račun britanske banke ter bo sto odstotno namenjen za dobrodelne projekte, kot je želel in potrdil Roman Abramovič«, so dodali v sporočilu.

Ostale 1,75 milijarde iz kupnine bo šlo za nadaljnje investicije v klub, za vzdrževanje Stamford Bridgea, akademijo, žensko ekipo in fundacijo.

Zaključek prodaje mora biti opravljen do 31. maja, ko izteče dosedanja začasna licenca britanske vlade za nastope ekipe Chelsea.

Abramovič kupil Chelsea za 290 milijonov dolarjev

Še pred sporočilom o prevzemu se je oglasil trener Thomas Tuchel. Nemec je izrazil prepričanje, da se prodaja Blues zaključuje. Dejal je, da so bili v ekipi prejšnji teden seznanjeni, da postopki prodaje določeni skupini uspešno potekajo.

»To je zelo pomemben teden za usodo kluba, sam pa ostajam predvsem osredotočen na dogajanje na zelenici. Ni bilo lahko v tem obdobju, vendar sem skušal narediti vse, da bi dogajanje glede usode kluba čim manj vplivalo na igro ekipe. Kljub temu vsega ni bilo mogoče odmisliti,« je za britanske medije povedal Tuchel.

Abramovič je julija leta 2003 kupil klub Chelsea, ki je bil pred 117 leti ustanovljen 10. marca 1905. Zato je nemenil 290 milijonov dolarjev. Klub je bil tedaj že nekaj časa v hudih finančnih težavah in Rus je prevzel tudi dolg v višini 80 milijonov funtov. Kmalu ga je tudi odplačal in za okrepitve takoj namenil skoraj 100 milijonov funtov. Ekipa Chelsea je v naslednjih letih osvajala številne lovorike za svoje najboljše obdobje v zgodovini.

Britanska vlada je 10. marca uvedla sankcije proti Abramoviču in drugim ruskim oligarhom zaradi ruske invazije na Ukrajino. Abramoviču je zasegla tudi nogometni klub in ustavila prodajo. Premoženje Abramoviča so pred krizo ocenjevali na 9,4 milijarde britanskih funtov (11,1 milijarde evrov).