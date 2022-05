Večina primerov je pri otrocih, starih do pet let, kar pomeni, da obolenja niso povezana s cepivom proti covidu-19, ker tako mladih doslej še ne cepijo. CDC ima teorijo, da gre za neko vrsto adenovirusa. To je virus, ki med drugim povzroča prehlad.

Okoli 90 odstotkov okuženih otrok je moralo v bolnišnico, pri 14 odstotkih pa je bila potrebna transplantacija jeter. Srednja starost hospitaliziranih je bila dve leti. Študija devetih primerov v Alabami je izključila možnost virusov hepatitis A, B ali C.

Polovica obolelih v ZDA je bila pozitivnih na testu za adenovirus 41, ki ni povezan s hepatitisom. Britanci so ugotovili, da je imelo 70 odstotkov okuženih doma psa in raziskujejo tudi to možno povezavo. Ena od teorij je tudi možnost povezave z okužbo s covidom-19.