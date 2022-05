»Pogosto se ga spomnimo med intimnimi družinskimi dogodki in druženji, vsekakor pa gre za intenzivno mešanico čustev in nostalgije,« je takrat dejala za Jutarnji list in zaupala, da pogosto obiskuje njegov grob in mu prižge svečo ter pusti na njem Titovo najljubše cvetje – šmarnice.

Tito je imel dva otroka, sinova Žarka in Aleksandra Mišo, ter šest vnukov, Josipa Joška, Zlatico, Edvarda, Svetlano, Sašo in Andreja. Ena od najbolj znanih potomk je prav danes 53-letna Saša, ki je uspešna gledališka režiserka. Prav minuli petek je v Zagrebu imela premiero predstave Skriti dnevnik Jadrana Krta, udeležila pa se je tudi njena družina, med njimi oče Aleksandar Mišo Broz ter brat Andreo z ženo in hčerko.