»Navdušeni smo, da sta Jason in Kylie privolila v posebno vlogo v finalu serije,« je izjavil izvršni producent Sosedov. Scott in Charlene, ki sta ju igrala Kylie Minogue in Donovan, sta po njegovih besedah najbolj znan par Sosedov in ne bi bilo pravega konca brez njiju. »To je bila zanju in za nas čustvena izkušnja in prepričan sem, da bo tudi za naše gledalce,« je še dejal. Telenovela je bila prelomna za mnogo avstralskih in kasneje tudi britanskih igralcev, med njimi tudi za igralko Margot Robbbie in Russlla Crowa. Kasneje so jo producenti preselili iz Avstralije v Veliko Britanijo, nato pa je Channel 5 najavil, da je ne bodo več predvajali. Kylie Minoue je sicer imela veliko uspešnejšo kariero od Donovana. Medtem ko je ona postala zvezda velikega formata, je Donovan ostal v telenovelah in manj spektakularnih televizijskih in odrskih nastopih.