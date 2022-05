Evrovizijski poznavalci menijo, da Konstrakta nima majhnih možnosti za zmago, pohvalili pa so tudi njen nastop na vaji »Srbska predstavnica Konstrakta ima scenski nastop, ki vključuje kakovostno pohištvo, intenzivno umivanje rok in lepo koreografijo, izpopolnjeno z brisačami njenih petih spremljevalnih plesalcev,« piše na uradni strani Evrosonga. Srbsko pevko, ki bo nastopila v drugem polfinalu 12. maja, so novinarji na novinarski konferenci po vaji spraševali tudi o tem, zakaj pesem omenja Meghan Markle in njene lase. »Ker ima zares lepe lase,« je odgovorila in povedala, da je vojvodinja ni kontaktirala, a to vsekakor lahko stori. Dodala je, da s svojo evrovizijsko pesmijo In Corpore Sano sporoča tudi, naj ljudje pazijo na svoje zdravje, navdih zanjo pa je dobila med sprehajanjem psa Rockyja. Pesem In Corpore Sano je v dveh dneh po objavi na Youtubu imela 2,6 milijona ogledov, ta teden pa je presegla že 13 milijonov ogledov.