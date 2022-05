Končno zasačeni

Skupni imenovalec religij, mamil, ideologij, brzine, ritmov, navijaštva in drugih hipnotičnosti je enoumje. Stanje brez odvečnih misli in prepuščanje enemu, po Klemnu Klemnu morda celo enosti. To je ranljiva in visoko intenzivna faza bivanja, za katero posebno ubijalski sta dve vrsti akterjev nogometne tekme. Igralci, ki ne znajo pasti v kazenskem prostoru, in pa navijači, ki stadion zapustijo pred koncem tekme. Tako kot nedavno v Madridu. Ko jih potem niso več spustili nazaj. Odlično. Končno so zasačeni. Kajti ko si budala, ki verjame v čudo v zadnji sekundi in na drugi strani zagleda vstajati in zapuščati tribuno pragmatike, ki bi se radi izognili gneči pri izvozu s parkirišča, ti to dodatno zbije moralo.