Pred volitvami je vlada obmejnim županom obljubila pomoč

Janševa vlada je pred volitvami – relativno neopazno – sklenila pakt z obmejnimi občinami. Vsem, tudi tistim ob meji Avstrijo, Italijo in Madžarsko, je namenila skupaj pet milijonov evrov za vzdrževanje cest in javno razsvetljavo. Notranji minister Hojs trdi, da to zahtevajo migracijske varnostne razmere.