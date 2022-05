Na Zgornjem Gorenjskem se pripravljajo na poletne prometne nevšečnosti

Prometni zamaški in prepolna parkirišča so stalnica poletnih turističnih sezon na Zgornjem Gorenjskem. Na občinah, redarstvih in v drugih službah že kujejo načrte, kako bi jih letos poleti, ko se obeta izjemen obisk turističnih krajev, omilili.