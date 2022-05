Razogljičenje mogoče do leta 2037

Razogljičenje slovenskega elektroenergetskega sistema je mogoče do leta 2037 oziroma do dokončanja JEK 2, ugotavljajo slovenski strokovnjaki. Za dosego tega cilja bi potrebovali ambicioznejša vlaganja v obnovljive vire energije, fleksibilne vire energije in shranjevanje energije.