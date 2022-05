Pet let po ločitvi in deset let po rojstvu njune ljubezni drami med hollywoodskima igralcema Johnnyjem Deppom in Amber Heard ni videti konca. Oseminpetdesetletni zvezdnik franšize Pirati s Karibov nekdanjo ženo toži zaradi obrekovanja v časniku Washington Post, v katerem se je označila za žrtev družinskega nasilja. Čeprav ga ni omenila z imenom, igralec trdi, da so vsi vedeli, o kom govori, kar da je bolj ali manj pomenilo konec njegove kariere, zaradi česar je posledično izgubil na desetine milijonov dolarjev. Igralca se medsebojno obtožujeta tako psihičnega kot fizičnega nasilja, njuna zveza je bila polna bolečih udarcev, letečih steklenic, kričanja, zmerjanja, žaljivk, alkohola in drog, domnevno tudi spolnega nasilja. Skoraj nepredstavljivo za dobo gibanja #jaztudi ima Depp trenutno širšo podporo javnosti. Njegovi oboževalci so v spletni peticiji celo zbrali več milijonov podpisov, da se Heardovo umakne iz nadaljevanja filma Aquaman. Igralec od nekdanje žene zahteva 50 milijonov dolarjev, ona v protitožbi od njega še dvakrat višji znesek.

Spolni napad s steklenico

»Nikoli ne bom pozabila prvega udarca. Tisti trenutek se mi je spremenilo življenje,« je v sredo na sodišču pričala Amber Heard. Nasilen naj bi postal že kmalu po začetku njune zveze. Sedela sta na kavču, ko ga je povprašala o tetovaži »Wino Forever«. Gre namreč za popravljeno tetovažo, v izvirniku posvečeno njegovi nekdanji partnerici Winoni Ryder. »Začela sem se smejati, ker sem mislila, da se šali. Takrat mi je prisolil prvo zaušnico. Še vedno sem se smejala, ker nisem vedela, kaj drugega naj,« je 36-letnica opisovala zanjo travmatičen dogodek. »Ti je to smešno, pra**ca?« jo je nadrl in jo še dvakrat udaril tako močno, da je pristala na tleh. Le nekaj trenutkov pozneje naj bi se ji opravičil ter jo v solzah in na kolenih prosil za odpuščanje. Alkohol in droge naj bi sicer prijaznega, toplega, velikodušnega in ljubečega moškega spremenili v pošast. Razbijal naj bi pohištvo, ji pijan grozil, da jo bo ubil, pri čemer jo je stiskal za vrat. Bil naj bi tudi izredno ljubosumen, motilo ga je, kako se oblači in s kom se druži, obtožil jo je varanja s skoraj vsakim moškim v njenem življenju, je pričala igralka. Maja 2013 naj bi jo na sproščenem vikendu s prijatelji tudi spolno napadel. Prepričan, da pred njim skriva kokain, naj bi ji raztrgal obleko in spodnje perilo, nato pa vanjo potisnil prste. »Opravil je pregled telesne odprtine,« je Heardova za opis uporabila izraz, bolj običajen za zapore. Večkrat naj bi jo tudi skušal posiliti. Najhujši napad pa naj bi se zgodil v Avstraliji leta 2015. Pretepal jo je in davil, ji grozil s smrtjo, nato pa jo spolno napadel s steklenico vodke.

Depp: Žrtev nasilja sem bil jaz

Oseminpetdesetletni ameriški igralec je v več ur trajajočem pričanju vse te navedbe kategorično zanikal in jih označil za laž. Vztraja, da je bil on žrtev nasilja svoje partnerice, da se je ona znašala nad njim, ga tepla, žalila, poniževala. Na sodišču so predvajali posnetek enega od njunih prepirov, v katerem ga igralka označi za »navadno revo« in »cmero«, obenem pa prizna, da ga je udarila. Pričal je tudi, kako mu je nekdanja žena hudo poškodovala prst, ko je med prepirom vanj zalučala steklenico vodke. V navalu jeze naj bi besnela in vanj med drugim vrgla televizijski daljinec in kozarec za vino. Večkrat naj bi mu očitala tudi, da je slab oče, in ga tako skušala prizadeti.

A zakaj bi nekdo dolga leta vztrajal v tako strupenem odnosu? »Nisem ji hotel zlomiti srca,« je pričal 58-letnik. Bal se je, da si bo kaj naredila. Zelo ga je namreč spominjala na njegovo mamo, ki je po odhodu očeta zapadla v depresijo, nekaj mesecev pozneje pa poskušala storiti samomor. »Mnogokrat sem jo poskušal zapustiti, a me je ustavila, jokala varnostnikom in vpila, da ne more živeti brez mene. Da bo umrla. Včasih mi je v spalni srajci sledila v drugi dom, kamor sem se umaknil pred njo,« je razlagal na sodišču. V nezdravi zvezi je zaradi travm iz otroštva ostala tudi ona. Po navedbah psihologinje Dawn Hughes je vse od otroštva gledala, kako oče pretepa mamo. Oba sta se borila z odvisnostjo od drog, zato je morala že zelo zgodaj prevzeti vlogo skrbnika v družini. Prav ta disfunkcionalnost naj bi močno vplivala na njene poznejše zveze. »Vedela je, da lahko ljubi nekoga, ki ji škoduje. Vedela je, da jo lahko ljudje, ki jo ranijo, imajo tudi radi,« je pričala na sodišču. Dodala je še, da igralka zaradi intimnopartnerskega nasilja trpi za posttravmatsko stresno motnjo.