Ranjene zveri so najbolj krvoločne

Po volitvah se nam dogaja točno to. Ranjena zver ne maha samo z repom, temveč spušča obupne glasove in v svoji nemoči lomasti po vsem, kar je v njenem dosegu. Najprej nas kaznuje za napačnen volilen rezultat s ponorelimi cenami bencina, mimogrede realizira nakup vojaških igrač in simbolno obglavi ter ukine oddajo Studio City.