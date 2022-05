Nepreslišano: Mitja Gaspari, makroekonomist

To, kdo bo naslednji minister za finance, je zelo pomembno. To bi moral biti nekdo, ki se dobro spozna na makroekonomsko okolje. Ki ni novinec v polju javnih financ in ki ve, kaj se v Evropi in globalno v zadnjih letih dogaja na ekonomskem in makroekonomskem področju. To je osnova. Mislim pa, da bodo razmere zanj precej zagatne, ker bo moral, če zelo strnem, usklajevati velike ambicije iz preteklosti z zelo omejenimi možnostmi v prihodnosti. Naloga finančnih ministrov ni »varčevati pri deljenju«. Najprej se sploh mora ustvariti javnofinančni prihodek, kar je stvar celotnega gospodarskega sistema, države. In prav zato bi moral biti finančni minister makroekonomist, ki ima zelo jasno sliko o tem, kje se ustvarja, kaj je celota narodnega gospodarstva, kam je umeščena in od koga odvisna, kje so tveganja zdaj in kje bodo, in ki ima seveda tudi zelo jasno sliko, kaj in kdaj se deli. Vitalna dela javnih financ sta vsaj še premoženje v lasti države in javni dolg. Bistvena za funkcionalno vodenje ministrstva za finance je tudi bianko podpora predsednika vlade.