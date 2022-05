Ni naključje, če kar trije zaposleni v podjetju, ki naj bi imelo za cilj pritegniti čim večje število potnikov, ne pomislijo na potnika. Očitno se ne čutijo kot del ekipe, kjer vsi člani ekipe, vsi v verigi od zgoraj navzdol, delajo za skupni cilj. Samo lepi, sodobni avtobusi ne bodo pritegnili potnikov, povečali produktivnosti in uspešnosti podjetja. Mislim, da ima bodoči premier prav, ko pravi, da je treba s strokovnostjo, znanjem, organizacijo zaposlenih, z delom z občutkom poslanstva povečati dodano vrednost in produktivnost.

Spomnim se delavcev, zaposlenih na Pošti, ki so mi pripeljali litoželezno peč: pripeljala sta jo dva s kombijem. Pomembno jima je bilo le, da čim hitreje izpraznita kombi in gresta domov. Vsako vprašanje jima je bilo odveč. To ni bilo prvič, da sem imela občutek, da za Pošto obstajamo stranke zato, da od nas dobijo denar, ne pa da je Pošta zaradi nas, strank!

Ker je peč bilo treba zamenjati z drugo, je novo naslednjič pripeljal delavec, ki je bil sam, s kamionom. Kamion je parkiral okoli 200 metrov stran od hiše (zaradi ozkih vaških poti), pripeljal z vozičkom do hiše novo peč in odpeljal prejšnjo. Čeprav ni bilo lahko manevrirati z vozičkom in težkim tovorom, je to delal z veseljem, nič mu ni predstavljalo problema, s spoštljivim obnašanjem do stranke. Predvsem pa, pripeljal je peč stranki, ker on opravlja delo zato, da bo stranka zadovoljna s storitvijo podjetja, in zato dela z občutkom poslanstva.

Upam, da nova vlada ne bo preveč resno vzela »jokanja« Mateja Tonina, da podjetja morajo pridobiti čim več kapitala in imeti čim nižje davke, da povečajo uspešnost, ob tem ko je naš davek na kapital nižji kot v državah, s katerimi se želimo primerjati (ob 13-odstotni efektivni davčni stopnji na kapital smo, kot je rekel poslanec na TV-soočenju, davčna oaza).

Upam tudi, da bo nova vlada vztrajala pri zahtevah po strokovnosti, odgovornosti in motiviranosti zaposlenih, saj se le na tak način te vrednote lahko prenesejo na vse strukture navzdol in s tem poveča blagostanje za vse.

Majda Koren, Ljubljana