Ne razumem, zakaj je na primer nekdanja novinarka in dolgoletna poslanka strokovnjakinja za zunanjo politiko ali pa zakaj je politolog in dolgoletni poslanec strokovnjak za družinske in socialne zadeve. Ali res ne zmorete brzdati svojih ambicij? Ali se ne morete zadovoljiti z mestom poslanke/poslanca, ki bo trezno in odgovorno soodločala/soodločal o razvoju družbe? Ali ne bi mogli skupaj poiskati ljudi, ki so strokovnjaki na področjih, ki naj bi jih vodili, ljudi, ki imajo ugled in podporo v strokovni javnosti in ki so v svojem dosedanjem delu izkazali vodstvene sposobnosti? Prepričan sem, da obstajajo. Verjetno jih bo sicer težko prepričati, da se odločijo za tak korak, saj so v preteklosti mnogi politično nastavljeni povzpetniki, brez ustreznih znanj in kompetenc, uspeli dodobra uničiti ugled ministrskih funkcij. Vseeno menim, da bi jih z zagotovili o možnosti neodvisnega strokovnega delovanja v korist družbe in skupnosti lahko pritegnili k sodelovanju. Tudi če bo trajalo kakšen teden več, da sestavite novo vlado, je vredno poskusiti. Z ekipo resničnih strokovnjakov na ministrskih mestih bodo ukrepi lahko usmerjeni v prioritetno reševanje dejanskih problemov, parlamentarne debate o njih pa bodo lahko bolj vsebinske in manj politične.

Torej, nismo vas izvolili zato, ker bi mislili, da se spoznate na vse. Izvolili smo vas zato, ker smo verjeli, da ste dovolj modri in preudarni, da boste z vplivom, ki smo vam ga zaupali, v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki gradili boljšo družbo prihodnosti.

Prosim za ponoven razmislek. Priložnost za drugačnost še ni zamujena.

Arne Vehovar, Ljubljana