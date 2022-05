Vmes se vrstijo ugibanja, da bi ruska stran rada v Mariupolju pripravila parado na dan zmage 9. maja in tako proslavila zavzetje mesta. Kremelj tega ni potrdil, rekoč da je to ob trenutnem položaju tam nemogoče. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je še dejal, da je 9. maj sveti dan za Rusijo, ko ponosno proslavlja zmago nad nacizmom, in da ne bodo dovolili, da bi ga zasenčilo dogajanje v Ukrajini. So pa Rusi v Mariupolju, ki ga z izjemo jeklarne povsem nadzirajo, začeli postavljati simbole iz sovjetskih časov, je dejal ukrajinski predstavnik mestnih oblasti.

Ameriški mediji so medtem poročali, da so ZDA Ukrajini pomagale z obveščevalnimi informacijami pri potopitvi ruske križarke Moskva v Črnem morju. Pred tem so poročali, da so ZDA z informacijami pomagale Kijevu pri napadih na ruske generale – ubitih naj bi jih bilo dvanajst. Pentagon ni komentiral omenjenih navedb. Včeraj so prišle še informacije, da je ukrajinski izstrelek zadel rusko vojaško ladjo Admiral Makarov. Ta je precej manjša od Moskve, ki se je potopila, je pa ena najmočnejših ruskih vojaških ladij v Črnem morju in stara le pet let, je poročal CNN.