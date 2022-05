Po še nepopolnih izidih lokalnih volitev v Angliji, v Walesu in na Severnem Irskem je bilo že znano, da se je vladajoča konservativna stranka premierja Borisa Johnsona porazno odrezala v večini okrožij, opozicija pa zelo dobro. Liberalni demokrati in Zeleni so dosegli do zdaj najboljši lokalni volilni izid, vodilna opozicijska laburistična stranka je ponižala konservativce v Londonu, drugje po državi pa dosegla manjše uspehe od pričakovanj.

Po preštetih glasovih v 122 od 146 volilnih okrožij, v katerih so potekale volitve v Angliji, so laburisti zasedli 1595 svetniških sedežev, od tega 56 novih, in povečali število lokalnih vlad, v katerih imajo večino, s 46 na 52. Konservativci so zasedli 845 svetniških sedežev, kar pomeni, da so jih izgubili 277. Večino imajo v tridesetih, izgubili so jo v najmanj desetih. To je jasen poraz vladajoče stranke, ki ima po novem v številnih lokalnih vladah celo samo enega svetnika.

Teoretična zmaga laburistov

Laburisti so se veliko bolje kot na prejšnjih volitvah odrezali tudi na Škotskem, kjer so pridobili enako število novih sedežev v lokalnih svetih kot zmagovita Škotska nacionalna stranka. Konservativci, ki so na Škotskem politično majhni, so postali še manjši. Enako je v Walesu, kjer so se konservativci daleč najslabše odrezali. Če bi bile te lokalne volitve parlamentarne in bi potekale v vsej državi, bi zmagala laburistična stranka s 35 odstotki glasov, konservativci bi bili na drugem mestu s 30 odstotki, liberalni demokrati na tretjem z 19 odstotki, ostale stranke bi zbrale skupaj 16 odstotkov.

Johnson javno ni priznal lokalne volilne katastrofe, ampak izide označil za »mešane«, saj da so v delih države za konservativce težki, v drugih pa naj bi jim šlo neverjetno dobro. Vodja opozicijskih liberalnih demokratov Ed Davey pa je o izidu volitev dejal, da so prinesle vsemogočen udarni val, ki bo odnesel konservativno vlado. Ni nujno, verjetneje se bo spet zamajal Johnsonov premierski stolček.

Boleč londonski udarec

Vodilna opozicijska laburistična stranka je odmevno porazila konservativce v več londonskih okrožjih, kjer so doslej vladali, tako da je prestolnica postala tako rekoč laburistično mesto. Laburisti so prvič zmagali celo v Westminstru, najljubšem okrožju konservativne desničarske ikone Margaret Thatcher, katerega del je bogataški Mayfair, kjer živi največ londonskih lastnikov jaht, ki naj bi oboževali konservativce. Poražene lokalne konservativne uprave prst krivde usmerjajo v Johnsona, njegovo pomanjkanje integritete, mlačen odziv vlade na splošno draginjo in že sedemodstotno inflacijo ter na zabave na Downing Streetu 10 med tremi koronazaprtji. Policija je dane sporočila, da je na podlagi novih informacij odprla preiskavo o tem, ali je pravila karantene s pitjem piva s sodelavci v pisarni kršil tudi vodja laburistov Keir Starmer.

Vrsta poraženih konservativnih svetnikov poziva k Johnsonovemu odstopu. Oglasil se je prvi konservativni poslanec Tobias Ellwood, ki je dejal, da zaradi Johnsona podpora stranki »krvavi pri volilcih«,​ in pozval kolege, naj ne govorijo o dobrem volilnem izidu, ampak zahtevajo glasovanje o zaupnici premierju. Ellwood pravi, da se ni enostavno znebiti karizmatične energije polnega voditelja, pravi pa, da je to nujno, ker mu ljudje nič več ne zaupajo.