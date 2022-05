Giro se je tokrat začel v glavnem mestu Madžarske v Budimpešti. Kolesarje je uvodni dan čakala 195 kilometrov dolga etapa z zelo zanimivim zaključnim vzponom v Višegradu. Na sicer ne preveč zahtevnem vzponu je slavil nizozemski zvezdnik kolesarstva Mathieu van der Poel, ki je ob svojem prvem nastopu na italijanjski pentlji takoj prišel do čislane rožnate majice vodilnega.

Bais in Tagliani specialista za udeležbo v prvem pobegu na Giru

Kolesarji so se 12 kilometrov iz središča Budimpešte vozili do tako imenovanega kilometra nič, ko se je 105. dirka po Italiji tudi uradno začela. Ob uradnem začetku sta nemudoma napadla domača kolesarja Mattia Bais in Filippo Tagliani (oba Drone Hopper–Androni Giocattoli). Zanimivo dejstvo pri tem je bilo, da je bil Bais tudi član prvega bega na Giru leta 2020, Tagliani pa lani. Letos sta Italijana sama združila moči, a sta bila tudi pri tem (pričakovano) neuspešna. Čeprav sta si privozila tudi več kot deset minut prednosti, ko se je glavnina dirke po Italiji lotila zelo ležerno, se je njuna prednost hitro začela topiti. Vseeno sta več kot 150 kilometrov navduševala madžarske navijače, ki se jih je ob progi zbralo kar nekaj.

Tratnikove rožnate sanje so se končale 6 kilometrov pred ciljem

Stanje v glavnini je bilo na širokih cestah večino časa zelo mirno. Tempo so narekovale ekipe, ki so si želele etapne zmage in uvodne rožnate majice, vsi kapetani ekip pa so se varno skrivali v zaveterju in varčevali z močmi. Uvodna ubežnika sta bila ujeta 14 kilometrov pred ciljem in teren je bil pripravljen za skupni zaključek na kratkem vzponu do gradu v Višegradu.

Pred pričetkom vzpona je bilo v glavnini vse več prerivanja, saj so si vsa moštva želela dobrega izhodišča. Šest kilometrov pred ciljno črto je prišlo do padca treh kolesarjev, med njimi pa je bil tudi Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ki si je danes želel dobrega rezultata, da bi jutri v vožnji na čas morda lahko oblekel rožnato majico. A njegove sanje so se sesule že pred koncem prvega dneva. Slovenec v padcu ni utrpel nobene poškodbe in je vseeno prišel v cilj in bo še naprej iskal priložnosti za etapne uspehe in pomagal kapetanu Mikelu Landi.

V boju za zmago je odlično kazalo sprinterskemu zvezdniku Calebu Ewanu (Lotto-Soudal), ki je bil kljub silovitem tempu v odličnem položaju v zadnjih 500 metrih dirke. A tudi Avstralec ni uspel ugnati izjemnega Nizozemca, ki je prihranil največ moči. Drugo mesto je zasedel še en vzhajajoči zvezdnik kolesarstva Eritrejec Biniam Girmay, ki vozi sploh svoj prvi Grand tour. Ewan je bil še en osmoljenec dneva, saj je nekaj metrov pred ciljem grdo padel. Drugi Slovenec Domen Novak je v cilj prišel z nekaj sekundami zaostanka za zmagovalcem.

Drugi Slovenec na dirki Domen Novak je v cilj prisel na 158. mestu z več kot petimi minutami zaostanka. Končni zaostanek Tratnika pa je znašal 9 minut in osem sekund.