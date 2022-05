#Intervju Steve Diggle​ Buzzcocks: Ljudje ne vedo več, kam sodijo​

​Buzzcocks so nazaj, se je večkrat zapisalo v zadnjem letu. Po smrti Peta Shelleyja je bila usoda legendarne skupine nekaj časa negotova, vendar se je drugi ustanovni član Steve Diggle odločil, da ne bo odnehal. Najnovejši album z naslovom Sonics in the Soul bi pravzaprav moral že biti na policah izbranih ploščarn, vendar v tiskarni plošč čaka v vrsti na odtis na vinil, ki je nastala zaradi covidne krize in pomanjkanja materiala. Vmesni čas je skupina izkoristila za krajšo turnejo, da bi preverila, kakšno je stanje na terenu. Buzzcocks so bili namreč vse od svojega prapočela pred časom. Zato smo poleg pogovora o naslednjih korakih pogledali malce tudi v vzvratno ogledalo ter se spomnili na snemanje in izid prelomnega punkovskega EP Spiral Scratch, ki je spodbudil nastanek neodvisnih založb.