Državni razred 1979

Avtomobilska dirkaška drama Nacionalna klasa do 785 ccm govori o Flojdu (Dragan Nikolić), vozniku avtomobilov nizkega državnega razreda, ki bi rad napredoval v višji razred, pa mu to ne uspeva. Zgodba se konča žalostno, film pa je bil uspešnica in eden tistih, ki so dobili tudi svojo veliko ploščo. Za album je muziko napisal Zoran Simjanović, besedila so delo Marine Tucaković, zapeli in zaigrali so Dado Topić, Slađana Milošević, Laboratorija zvuka, Oliver Mandić, Oliver Dragojević in Zumreta Midžić –​ Zuzi Zu.