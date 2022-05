Črno-beli svet​

Živimo v razdeljeni družbi. Močna polarizacija se je zgodila ob epidemiji in odnosu do zdravstvenih protokolov, naslednja ob razumevanju ozadja konflikta v Ukrajini. Delitve nadaljujemo iz preteklosti, iz druge svetovne vojne ali obdobja po njej ter se zatečemo še k levim in desnim, našim in vašim. Vse pride prav. A zakaj živimo v črno-belem svetu, če izkustveno vemo, da je tudi siv in v barvah? Ima izobraženost karkoli opraviti z zmožnostjo širine, tolerance in empatije? Žal prav nič. Čustvena inteligenca zajema iz drugega izvira. Je odraz psihične zrelosti in celostnosti. Črno-beli pogled to vsekakor ni.