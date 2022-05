Strah se plazi v našo deželo

Nič kaj znanstveno ne zveni ugotovitev, da vojna v Ukrajini, ki se kar noče končati, pandemija covida-19, ki se je očitno potuhnila do jeseni, splošne politične in gospodarske razmere v svetovnem okolju in vsaj malo tudi nova oblast, za katero nimamo dokazov, da je dorasla nakopičenim problemom, vzbujajo pri vseh nas nelagodje, negotovost in strah, kaj bo prinesel jutrišnji čas. Mogoče celo nekaj, česar si zdaj niti ne znamo zamisliti; saj si še pred kratkim nismo znali zamisliti niti covida niti ukrajinskega masakra. Iz ukrajinskih krajev izvira informacija, da kriza, ki jo doživljajo pri njih, ogroža kar 400 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je pravzaprav malo, če vemo, da samo v Evropi živi skoraj 750 milijonov ljudi, in dovolj veliko, da se zavemo velikosti te katastrofe človeških stranpoti in zablod.