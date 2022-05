Kako se je začela tretja svetovna vojna

Pred mesecem dni sem na tem mestu vzvišeno zbijal šale o Slovencih in odpravniku poslov na njihovem veleposlaništvu v Ukrajini Boštjanu Lesjaku, ki ga je ukrajinska garda zaradi nevarnosti prosila, da umakne zastavo z droga pred poslopjem, ker preveč spominja na – rusko! Že pred tem je imela Slovenija včasih težave v mednarodni družbi zaradi vpadljive podobnosti svojih simbolov – ne samo zastave, ampak tudi grba – vendar z neko drugo državo, ki se poleg vsega tega celo nenavadno podobno imenuje: Slovaška. Slovenija in Slovaška, Slovenia in Slovakia, celo zemljevida obeh držav, presneto, sta videti skoraj enako. V prvi se govori slovenščina, v drugi slovenčina, obe sta v vzhodni Evropi, obe mejita z Avstrijo in Madžarsko, obe sta bili do leta 1918 v avstro-ogrski monarhiji, obe pozneje socialistični republiki v komunističnih federacijah, obe sta razglasili neodvisnost v devetdesetih, obe imata belo-modro-rdečo zastavo, obe imata na levi strani zastave grb s tremi gorskimi vrhovi, simbol obeh so visoke gore na severu države, pa celo te gore se, kot da bi se kdo zafrkaval, imenujejo podobno: prve Triglav, druge Tatre. In res ni treba biti inteligenten kot Donald Trump, da ju pomešaš.