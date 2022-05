V oklep ovit test demokratičnosti

Skladno s tradicijo in standardi v demokratičnih družbah po volitvah dotedanja vlada do izvolitve nove vlade opravlja predvsem tekoče posle. Zato Matej Tonin, obrambni minister v sedanji vladi, svojo kooperativnost in konstruktivnost ter tudi demokratično usmeritev lahko dokaže tako, da novi vladi prepusti podpis pogodbe o nakupu osemkolesnih oklepnikov, ki temelji na mednarodni pogodbi. K temu ga je pozval tudi Robert Golob, zmagovalec volitev 24. aprila 2022 in verjetni predsednik nove vlade. Dodaten mesec ali dva »zamude« pri podpisu pogodbe – to ne bi ogrozilo Slovenske vojske in poslabšalo njene bojne pripravljenosti. Prav tako dodatna zamuda ne bi ogrozila Slovenije, ki ji mednarodno varnost in obrambo kot članici obrambne zveze zagotavlja Nato precej bolj učinkovito kot oborožena moč Slovenske vojske.