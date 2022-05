Ruski troli dezinformirajo po naročilu putinovega kuharja

Putinova vojna v ukrajini se ne vodi zgolj s pehoto, letalstvom in mornarico. V 21. stoletju, ko so se družbena omrežja udomačila kot eden izmed pomembnih virov komuniciranja in tudi informiranja, se vojna z vso silovitostjo odvija tudi na teh kanalih. V Rusiji že vse od majdanskih protestov v Ukrajini, ki so odnesli proruskega predsednika Viktorja Janukoviča, delujejo številne tovarne trolov, oseb, ki po nareku producirajo in širijo oblastem naklonjeno propagando ter dezinformacije o nasprotnikih po spletu. Te tovarne trolov v preteklosti niso napadale zgolj Ukrajine, temveč so poskušale vplivati tudi na izide volitev v ZDA.