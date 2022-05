Še naprej živijo pri starših, saj zaradi strogega spoštovanja pravil ne morejo pred poroko živeti skupaj »na koruzi«. Tako izkušnjo sta imela tudi Valentin Nyarubwa in njegovo dekle Melanie Kaindo Meso. Kot je Nyarubwa povedal za Spiegel, sta morala varčevati pet let, da sta nabrala 1000 dolarjev dote, ki jo je za hčerko zahteval njen oče. Cena je bila od povprečja višja tudi zato, ker je hčerka diplomirana ekonomistka menedžmenta. Toda s tem še ni bilo konec stroškov, ki jih je moral ženin poravnati družini: za tasta, taščo in nevesto je moral kupiti še blago za slavnostno obleko, dodati denarno protivrednost desetih koz, za zakusko pa še zabojnik piva in limonade. Za zaljubljenca je to pomenilo dodatnih 500 dolarjev prihrankov oziroma deset mesečnih plač Valentina Nyarubwe, ki v Gomi na eni izmed fakultet poučuje elektrotehniko. On in njegovo dekle Melanie sta ves čas varčevanja trepetala, da jima prihranka ne bi odnesli roparji. Zato tudi nista razglašala naokrog, da se nameravata poročiti. Zdaj sta vendarle poročena in pričakujeta otroka. Ne glede na to, da je čakanje na skupno življenje trajalo tako dolgo, oba zagovarjata plačilo dote. A Valentin pravi, da ta ne sme biti previsoka, saj sicer nekateri moški dobijo vtis, da je ženska blago, ki so ga kupili. Oblikovan je bil tudi zakonski predlog, da bi se višina dote omejila na 500 dolarjev za dekleta iz mest in 200 dolarjev za dekleta iz vasi.