Skupina 22 študentov Univerze za tehnologijo v Eindhovnu je poldrugo leto v delavnici brusila, sestavljala in montirala prvi solarni avtodom, ki lahko brez enega samega litra fosilnih goriv, zgolj s sončno energijo, na dan prevozi tudi dobrih 700 kilometrov. Sedem metrov dolgo vozilo, ki so ga oblikovali v obliki solze, ni le vpadljivo, je tudi majhna sončna elektrarna na kolesih. Vozilo se lahko zaradi strehe s sončnimi celicami polni med vožnjo. Ko je parkirano, se lahko streha sončnih celic razširi še na dodatno površino, tako da se na koncu litijska baterija polni kar preko 17 kvadratnih metrov velike površine sončnih celic. Z njihovo pomočjo se napajajo tudi tuš, vsa osvetlitev vozila in majhna kuhinja, ki so jo podjetni študenti uspeli stisniti ob zakonsko posteljo klasične velikosti. Z najvišjo možno hitrostjo 120 kilometrov na uro doseže Stella Vita, kot so avtodom poimenovali, tudi povsem spodobno potovalno hitrost, ki sicer lastnikom teh vozil ni najpomembnejša. Lotte van Dasler, ena izmed študentk, ki so ustvarjale avtodom, malce v šali pravi, da svojega vozila sploh ne imenujejo avtodom, temveč kar samozadostna hiša na kolesih. Tudi ko sonce ne pripeka ves dan, na oblačne dni, lahko celice napolnijo do 70 odstotkov baterije. Za res oblačen in deževen dan pa so študenti našli že klasično uveljavljeno rešitev drugih električnih vozil – avtodom se namreč lahko preprosto priklopi tudi na električno polnilno mesto. Prvo veliko testno vožnjo čez več evropskih držav so študenti s svojo iznajdbo že opravili. Če bodo njihovo vozilo prevzela tudi avtomobilska podjetja, bi lahko solarni avtodomi na ceste zapeljali že čez pet let, ocenjujejo njegovi snovalci.