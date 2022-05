Ta svetovni rekord je pred dnevi uspel 46-letni Američanki Jacky Hunt-Broersma, ki so ji leta 2002 amputirali levo nogo, zgolj dva tedna za tem, ko so ji diagnosticirali redko obliko kostnega raka. V prvih letih po amputaciji ji še na pamet ni prišlo, da bi poskušala teči. Privajala se je na življenje s protezo, jo skrivala pod hlačnico in se sramovala tega, da je drugačna. Teči je začela šele 14 let pozneje, potem ko je vrsto let pri teku spodbujala svojega moža. Ko se je prijavila na prvi 10-kilometrski tek, je na predvečer tekme prijavo spremenila, saj se je odločila za daljšo progo – polovični maraton. Odtlej je kratke proge niso več zanimale. Tek je zanjo postal šport, s katerim je presegala osebne meje možnega. Spremenil jo je v bolj samozavestno in neustrašno osebo. Preizkusila se je v najbolj vratolomnih tekih na svetu in slednjič ugotovila, da je njena najljubša razdalja 80 kilometrov. V začetku letošnjega leta se je odločila, da bo poskušala podreti svetovni rekord števila pretečenih maratonov v zaporednih dneh. Takratni rekord je bil 95 maratonov, ki jih je pretekla tekačica z dvema zdravima nogama, pred koncem 104 dni trajajočega tekaškega podviga Jacky Hunt-Broersma pa se je ta rekord povzpel na 102 maratona. V skoraj treh mesecih teka je imela slabe trenutke, ko je hotela odnehati, ker preprosto ni mogla več. Niti tekaške proteze ni mogla nadomestiti z drugo, saj je bila zaradi teka noga tako otečena, da zamenjava ni bila možna. In vendar je vztrajala. Na koncu je skupaj pretekla neverjetnih 4388 kilometrov in zbrala približno 80.000 evrov za tekaške proteze, ki jih amputirancem ponuja ena od ameriških nevladnih organizacij.