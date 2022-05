Golob je ob prihodu na pogajanja povedal, da ima za današnje pogovore pozitivna pričakovanja. Za prihodnji teden pa pričakuje, da bodo stekli konkretni pogovori o ministrskih imenih.

Uradni pogovori med trojčkom strank o oblikovanju vlade, ki bi jo vodil Golob, so se začeli v ponedeljek, čez teden in tudi še danes pa so potekali pogovori na ravni delovnih skupin strank. Končna beseda ta teden pa znova torej pripada prvakom strank verjetne nove vladne koalicije. Danes bo tako predvidoma znano, ali držijo informacije, da naj bi SD dobila štiri ministrska mesta, Levica tri, ostala pa bi zasedli kadri iz kvote Gibanja Svoboda.

Pahor bo v nedeljo podpisal ukaz o sklicu prve seje DZ

Iz urada predsednika republike pa so sporočili, da bo Borut Pahor v nedeljo ob 10. uri sprejel predsednika Državne volilne komisije (DVK) Petra Goloba in direktorja DVK Dušana Vučka. Golob bo ob tem Pahorju predal uradni zapisnik o ugotovitvi izida volitev v DZ 24. aprila, Pahor pa bo podpisal ukaz o sklicu prve seje DZ. Po končanem srečanju bosta Pahor in Golob podala tudi izjavi za javnost.

Pred tem bo v soboto popoldne potekala seja DVK. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo na dnevnem redu predlog zapisnika o ugotovitvi izida državnozborskih volitev. Obravnavali bodo tudi pritožbo Zavezništva osvobodimo Slovenijo v zvezi z izvedbo volitev v DZ in rezultatih teh volitev.