Cesta Tržič-Kokrica pri Pristavi je zaradi zdrsa brežine zaprta.

V soboto in nedeljo bo med 7. in 18. uro na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi del potekal po enem prometnem pasu.

V nedeljo bodo med 13. in 15.30 uro zaradi prireditve enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šentjakob-Domžale-Kamnik.

Od 9. do 14. maja bodo med 19. in 6. uro na italijanski strani Predela nočne popolne zapore.

Do 18. maja bo na cesti Metlika-Črnomelj zaradi asfaltiranja zaprt odsek Primostek-Grm pri Podzemlju, obvoz je urejen.

Do 8. julija bo cesta Laško-Šentrupert v Laškem na mostu čez Savinjo zaradi del zaprta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si