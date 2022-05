Gačić je z Zagrebčani letos osvojil tako domače prvenstvo kot pokal. »Dobil sem nekaj ponudb. Bil sem še povsod, v Mladosti mi je bilo super, zagotovo bi še ostal, če ne bi prišla ponudba iz domovine. ACH Volleyja nisem mogel odbiti,« je za hrvaško tiskovno agencijo Hino dejal Gačić, ki je tudi selektor avstrijske reprezentance.

Gačić je bil v Sloveniji nazadnje trener odbojkaric Nove KBM Branika, pri ACH Volleyju pa je tudi že deloval.

Škorc podaljšal pogodbo z Merkur Mariborom, odhaja Ihbajri

Nekdanji slovenski odbojkarski reprezentant Sebastijan Škorc pa bo tudi naslednjo sezono vodil ekipo Merkur Maribora. Z vodstvom kluba je podaljšal pogodbo, kot sam pravi na obojestransko željo.

»Pred petimi leti sva si z Matjažem Strdinom zamislila zgodbo, ki je v lanski sezoni dosegla vrhunec z osvojitvijo državnega naslova in uvrstitev v ligo prvakov. Klub iz leta v leto raste na igrišču in tudi organizacijsko izven igrišča. Sezona, ki je pred nami bo ponovno za vse nas velik izziv, saj bo ekipa spremenjena in pomlajena. Delali bomo veliko in vsak dan bomo hoteli biti boljši. Veselim se nove sezone,« je ob podaljšanju pogodbe dejal Škorc.

Zaenkrat je že jasno, da bo klub zapustil njihov najboljši igralec lanske sezone. Korektor Ahmed Ihbajri, ki je v Mariboru, kot sam pravi, preživel dve čudoviti leti in napoveduje, da se bo na Štajersko še vrnil, bo kariero nadaljeval v Južni Koreji.

Merkur Maribor je letos v državnem prvenstvu zasedel tretje mesto, potem ko ga je v polfinalu izločil Calcit Volley.