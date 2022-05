»Preden se je začela vojna v Bosni in Hercegovini, je Goran Milić, legendarni voditelj Yutela, jugoslovanske televizije, ki je delovala le dve leti in sporočala novice o Jugoslaviji in slutnje o bližajoči se vojni, začel poročila 's slabo se piše državi, v kateri je najpomembnejše vprašanje, ali bo jutri vojna'. In potem je res bila vojna. Ni bila naša, ker je nismo hoteli. Niso je hoteli niti Bošnjaki. Niso je hoteli begunci, ki so pribežali v Slovenijo,« so na spletni strani Galerije Fotografija navedli besede novinarke Marjete Doupona, ki je pred 30 leti prav tako večinoma za Mladino beležila begunske zgodbe na slovenskih tleh.

»In ker je niso hoteli, so pred njo bežali. Ženske z otroki, otroci brez staršev, najstniki, starci,« zapiše. In še :»Bili so naši bližnji, iz vojne, ki ni bila ne naša ne njihova. Tisti, ki niso živeli pri svojih sorodnikih v Sloveniji, so bili zaprti v t.i. begunskih centrih, oropani vsakršnega človeškega dostojanstva.«

V časopisih, parlamentu in nekaterih nevladnih organizacijah so se po njenih besedah pritoževali nad begunskim valom, ki da nas bo preplavil, in nad zgornjo mejo števila ljudi, ki da jo kot država zmoremo, to pa naj bi bilo deset tisoč ljudi). Tednik Mladina pa ni delil nenaklonjenosti in včasih kar sovražnosti slovenskih dnevnikov in politikov do bosanskih beguncev.

»Ravno nasprotno. Fotografije, ki so jih pred 30 leti, ko so Bošnjaški begunci prihajali v Slovenijo, posneli Mladinini fotoreporterji, so pričevanja, ki dokazujejo, da gre pri tem, kako bo uzrl drugega človeka, vedno za odločitev posameznika. Za odločitev, ali bo drugega človeka, ki je zaradi vojne, nasilja, revščine ali katerekoli druge okoliščine, zaradi katere je v danem trenutku nezmožen vplivati na svojo usodo in je na milost in nemilost prepuščen ljudem, ki posedujejo moč in oblast, prepoznal kot to, kar v resnici je - le človek,« svoj zapis sklene Marjeta Doupona.

Razstava bo na ogled do 20. maja, za 17. maj pa je napovedan pogovor z avtorji in Marjeto Doupona.