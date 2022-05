Kot so danes sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije, je bilo aprila prvič registriranih 3918 osebnih vozil, kar je 8,48 odstotka manj kot aprila lani. Največ je bilo vozil znamk Volkswagen (623), Renault (367) in Škoda (268). Prodanih je bilo največ Volkswagnovih t-rocov (156), Renaultovih cliotov (137) in Volkswagnovih t-crossov (128).

Prvič je bilo registriranih 589 lahkih gospodarskih vozil oziroma 26,65 odstotka manj kot aprila lani. Med znamkami so bile v vrhu Renault (115), Ford (102) in Volkswagen (71). Najbolj priljubljeni modeli so bili Renaultov master (99), Fordov transit custom (54) in Renaultov traffic (50).

V prvih štirih mesecih je bilo prvič registriranih 19.537 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je 19,52 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem je bilo osebnih vozil 16.670 oziroma 18,97 odstotka manj. Najbolj priljubljene znamke so bile Volkswagen (2439), Renault (1654) in Škoda (1466), najbolj priljubljeni modeli pa Renaultov clio (637), Volkswagnov t-roc (486) in Kiin sportage (475).

Lahkih gospodarskih vozil je bilo od januarja do aprila prvič registriranih 2867, kar je 22,62 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Na vrhu so bile blagovne znamke Renault (622), Fiat (437) in Ford (411). Prodnih je bilo največ Fiatovih vozil doblo cargo (350), Renaultovih masterjev (305) in Fordovih vozil transit custom (276).