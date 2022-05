Izguba okrožja Wandsworth, ki je v preteklosti veljalo za trdnjavo laburistov, zadnjih 44 let pa so tam vladali konservativci, velja za hud poraz konservativcev na simbolni ravni. Opozicijski laburisti so po poročanju BBC zmagali tudi v Southamptonu, drugod v Angliji pa naj ne bi veliko pridobili. So se pa dobro odrezali liberalni demokrati in tudi zeleni, še poroča BBC. Končnih izidov volitev sicer še ni. Na Škotskem in v Walesu bodo glasovnice začeli šteti šele danes.

Lokalne volitve so veljale za ključen preizkus za Johnsona, ki se je v zadnjih mesecih soočil z več škandali, poleg tega Britance pesti rast cen življenjskih potrebščin, vlada pa na to ne najde pravega odgovora.

Na Severnem Irskem pa so v četrtek potekale volitve v regionalni parlament. Glasovnice bodo začeli šteti šele danes, izid naj bi bil znan čez dan. Glede na napovedi anket se prvič doslej obeta zmaga nacionalistične stranke Sinn Fein, ki se zavzema za združitev Severne Irske z Irsko. V kampanji tega sicer ni postavljala v ospredje, temveč se je osredotočala na aktualne probleme.

Ob zmagi Sinn Feina, nekdanjega političnega krila Irske republikanske armade, bi nova severnoirska premierka postala dosedanja podpredsednica regionalne vlade Michelle O'Neill.V skladu z velikonočnim sporazumom, ki je leta 1998 končal nasilje na Severnem Irskem si sicer oblast delita Sinn Fein in stranka unionistov DUP, ki je na vseh volitvah doslej dobila največ glasov.