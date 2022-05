Uporabo cepiva Johnson & Johnson proti covidu-19 omejili tudi v ZDA

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v četrtek sporočila, da se lahko zaradi nevarnosti krvnih strdkov cepivo podjetja Johnson & Johnson proti covidu-19 odslej uporablja le za osebe starejše od 18 let in to le še v primerih, ko druga cepiva niso ustrezna ali dostopna. Za podobno omejitev se je pred tem odločilo že več drugih držav.