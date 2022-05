»Iskanje in reševanje na kraju nesreče v mestu Changsha je končano. Vse pogrešane osebe so bile najdene, skupaj je tako bilo 10 oseb rešenih, 53 pa jih je umrlo,« je po poročanju državne televizije CCTV sporočila mestna uprava.

Visoki funkcionar Komunistične partije mesta Changsha Wu Guiying se je na današnjem sestanku skupaj z ostalimi mestnimi predstavniki opravičil za nesrečo, izrazil globoko sožalje vsem družinam žrtev in poškodovanih ter se poklonil spominu na žrtve. »Uradniki bodo v celoti sodelovali z višjimi službami pri temeljiti preiskavi vzroka nesreče,« je obljubil Guiying.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v povezavi z nesrečo pridržanih enajst oseb, vključno z lastnikom stavbe in skupino varnostnih inšpektorjev, za katere se domneva, da so se ukvarjali z nezakonitim spreminjanjem stavbe. Uradniki namreč trdijo, da so inšpektorji ponaredili varnostno revizijo stavbe. Pri tem pa so državni mediji dodali, da je bila stavba »stanovanjska zgradba, ki so jo osebe zgradile same«, kar pomeni, da so jo zgradili posamezniki ali podjetja brez državnega financiranja.

Ministrstvo za stanovanja in razvoj mest in podeželja pa je v nedeljo napovedalo varnostno inšpekcijsko akcijo za samogradnje po vsej državi.

Zrušenje stavb na Kitajskem ni redkost, zlasti zaradi slabih varnostnih standardov in korupcije med uradniki, ki so zadolženi za nadzor in uveljavljanje standardov kakovosti gradnje. Podoben dogodek se je zgodil tudi januarja, ko se je zaradi eksplozije, ki jo je sprožilo domnevno uhajanje plina, zrušila stavba v mestu Chongqing, pri čemer je umrlo najmanj 16 ljudi.