Bela hiša je sporočila, da bosta državi še naprej pomagali Ukrajini, Biden pa je pozdravil nemško varnostno in humanitarno pomoč Ukrajini kakor tudi partnerstvo obeh držav med to krizo.

Nemška vlada pa je sporočila, da sta voditelja zavrnila nedavne izjave ruskega vodstva za diskreditacijo ukrajinskega vodstva, ki ima demokratično legitimnost.

Ameriški mediji so medtem v četrtek poročali, da so Ukrajinci 14. aprila uspeli potopiti ponos ruske črnomorske flote križarko Moskva s pomočjo ameriških obveščevalnih podatkov. Zadeli so jo z dvema raketnima izstrelkoma neptun, potem ko so jim Američani posredovali podatke o natančni lokaciji križarke.

Ameriška televizija NBC navaja neimenovanega uradnika Bidnove vlade, ki je zatrdil, da Washington ni vnaprej vedel, da bodo Ukrajinci napadli Moskvo in ni bil vpleten v odločitev o napadu.

New York Times je že prej poročal, da so ameriški obveščevalni podatki Ukrajincem pomagali pri uspešnih napadih na ruske generale.

Guterres pozval svet, naj se združi za konec nesmiselne vojne v Ukrajini

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek v Varnostnem svetu na zasedanju o zaščiti civilistov v Ukrajini pozval svet, naj se združi za konec nesmiselne, neusmiljene vojne v Ukrajini, ki ima neomejene možnosti za globalno škodo. Zasedanje so sklicale ZDA, ki maja predsedujejo Varnostnemu svetu ZN.

Guterres je poročal o svojem nedavnem obisku Moskve in Kijeva, kjer se je srečal s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. V okviru obiskov mu je uspelo urediti evakuacijo civilistov iz obleganega ukrajinskega mesta Mariupolj.

Generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Martin Griffiths je poročal, da je v četrtek proti Mariupolju krenil še tretji konvoj za evakuacijo civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v Mariupolju, kjer se ukrajinske sile še vedno upirajo Rusom.

Guterres je dejal, da na pogovoru s Putinom ni mencal, ampak mu je naravnost povedal, da je invazija na Ukrajino kršitev ozemeljske celovitosti države in Ustanovne listine ZN, zato se mora nemudoma nehati v dobro Ukrajincev, Rusije in vsega sveta.

Putinu in Zelenskemu je poudaril potrebo po zagotovitvi rednega dotoka hrane in energije na svetovne trge. Za zagotavljanje svetovne varnosti hrane se potrebuje ukrajinsko kmetijstvo ter hrano in gnojila iz Rusije ter Belorusije ne glede na vojno. Rusija in Ukrajina proizvajata 30 odstotkov svetovne pšenice, 20 odstotkov koruze in 75 odstotkov sončničnega olja.

Visoka komisarka za človekove pravice ZN Michelle Bachelet je poročala, da je bilo v Ukrajini doslej od 24. februarja potrjeno ubitih ali ranjenih 6731 ukrajinskih civilistov, prave številke pa naj bi bile veliko večje. Ruskim silam se očita, da so v okolici Kijeva zapirale, pretepale in pobijale ljudi, ki so se jim zdeli sumljivi, nekatere pa so ugrabili in odpeljali v Rusijo in Belorusijo. Rusi naj bi s takim početjem nadaljevali na območjih Ukrajine, ki so pod njihovim nadzorom. Kot je dejala Bacheletova, bi le dan premirja preprečil 50 smrtnih žrtev med civilisti.

Griffiths je poročal, da so ZN doslej pomagali 4,1 milijona Ukrajincem s hrano in drugimi potrebščinami, s tem pa bodo nadaljevali. Nadaljevali bodo tudi prizadevanja za evakuacijo civilistov z območij spopadov.

Veleposlanik Rusije Vasilij Nebenzija je za vse skupaj obtožil Zahod, ki vodi ekonomsko vojno proti Rusiji in zalaga Ukrajino z orožjem. Ukrajina pa naj bi proizvajala in izvažala sovraštvo do Rusije.