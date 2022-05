Fajonova je v izjavi za medije dejala, da so v prvih dveh urah seje predsedstva opravili iskreno in kritično povolilno analizo. Zaveda se, da z volilnim rezultatom v stranki ne morejo biti zadovoljni, a so v kampanji in na terenu po njeni oceni dali vse od sebe. Po njenih besedah so zadovoljni, da so zamenjali vlado Janeza Janše.

Kot je dejala, bodo vse svoje sile usmerili v to, da vstopijo v »novo stabilno vlado«, v »kateri bodo z iskrenimi, poštenimi in kompetentnimi ekipami« uresničili pričakovanja ljudi, ki so jih izvolili.

Predsedstvo je Fajonovi soglasno podelilo mandat za nadaljevanje koalicijskih pogajanj, v katerih imajo zagotovljena štiri ministrska mesta. Fajonova je dejala tudi, da ima polno podporo stranke pri tem, da zasede mesto zunanje ministrice, njena želja pa je, da resor pod okrilje vzame tudi t. i. »evropske zadeve«.

V SD si ob tem želijo še ministrstvi za gospodarstvo in pravosodje, o četrtem bodo razpravljali na petkovih koalicijskih pogajanjih, ko se bo bodoča koalicija znova sestala na ravni predsednikov. O konkretnih imenih ministrskih kandidatov se po besedah Fajonove v stranki še niso pogovarjali. Sama konflikta med možnima kandidatkama za pravosodno ministrstvo Andrejo Katič in Dominiko Švarc Pipan ne vidi, ter dodaja, da tudi sama nima preference, kar je komentirala z besedami, da ima obe enako rada.

Glede podpore poslanske skupine vodstvu stranke je Fajonova dejala, da tega vprašanja sploh niso odpirali, o usmeritvi stranke za naprej pa bo odločal volilni kongres. Če bo na njem ponovno kandidirala, bo še premislila. Dodala je, da umazanega perila ne bodo prali v medijih ter da so si z vsemi razpravami znotraj stranke potrdili zaupanje.