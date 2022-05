Današnji prvi prosti dan svetovnega prvenstva v diviziji 1 v Ljubljani so izbranci Matjaža Kopitarja izkoristili za regeneracijo, terapije in druženje z družinskimi člani, na ledu pa so bili le tisti, ki doslej niso igrali. Dva od njih se bosta danes pridružila dvajseterici, ki je igrala na prvih dveh tekmah. »Zagotovo bo eden od njiju branilec, drugi pa napadalec. Katera bosta, bom fantom razkril šele na dan tekme. Moja želja je, da se fantje po dveh stresnih dneh sprostijo, zato sem se tudi odločil, da ne bodo šli na led,« je na današnjem druženju z mediji dejal slovenski selektor Matjaž Kopitar. Dobra novica je, da je z Gašperjem Krošljem, prvim vratarjem slovenske reprezentance, ki je proti Romuniji po drugi tretjini prepustil mesto Matiji Pintariču, vse v redu. »Očitno je šlo le za močan krč. Zakaj je do tega prišlo, ne vem, ker nisem specialist za te zadeve. Najbolj pomembno je, da bomo nanj lahko računali,« je pojasnil Kopitar, ki je s svojim strokovnim vodstvom dobro proučil igro madžarske reprezentance.

Medsebojna statistika z Madžari kaže, da je slovenska izbrana vrsta precej uspešnejša. Na 35 medsebojnih tekmah jih je Slovenija izgubila le šest in eno igrala neodločeno, a je šlo vedno za prijateljske tekme. Na uradnih tekmah so vselej zmagali risi, tudi na zadnjih dveh, leta 2018 so bili boljši s 4:1, leto pozneje pa s 6:0. Zadnja prijateljska tekma sredi aprila v Szekesfehervarju se je končala s 3:0 za Slovenijo.

»Zagotovo niso slaba ekipa, ampak mi smo boljša. Imamo več kakovostnih posameznikov, tudi boljšo mentaliteto, kar nenazadnje kaže zgodovina medsebojnih tekem. Seveda bomo morali to potrditi na ledu. Prepričan sem, da bodo želeli več igrati s ploščkom, kar bo tudi naša taktika. Ob takšni igri bo pomembno, da ne izgubljamo ploščka in si ustvarjamo priložnosti. Naša prednost sta tudi vratarja, ki sta boljša od njihovega,« je prepričan Anže Kuralt, ki z Robertom Saboličem in Rokom Tičarjem tvori slovenski drugi napad. Tridesetletni Kranjčan, ki že štiri leta igra za Feherevar v ligi ICEHL, tudi najbolje pozna madžarske igralce. »Predvsem bomo morali paziti na njihov prvi napad, v katerem so Janos Hari, Csanad Erdely in Istvan Sofron, ki so moji soigralci v klubu. Predvsem Hari je tisti, ki nam lahko povzroči največ težav,« opozarja Kuralt.

»Fantje se bodo morali že zaradi Kuralta potruditi, da pridejo do zmage, da jih ne bo preveč poslušal v slačilnici,« je svojega napadalca, ki se je na uvodni tekmi z Litvo enkrat vpisal med strelce, za konec dopolnil Kopitar.