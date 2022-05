Kot je znano, je ne le Slovenija, pač pa celotna centralna in vzhodna Evropa močno odvisna od ruskega plina. V prvih devetih mesecih lanskega leta, to so zadnji uradni podatki, je ruski Gazprom v Evropo, Turčijo in Kitajsko uvozil 176 milijard kubičnih metrov plina. Po uradnih podatkih se je delež uvoza ruskega plina v EU v zadnjem desetletju s 35 odstotkov povzpel na skoraj 60 odstotkov. (Foto: Jaka Adamič)