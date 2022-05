Čeprav mnogi trdijo, da je Real Madrid najsrečnejši klub na svetu, ni naključje, da je napredoval v vseh treh fazah letošnjih izločilnih bojev, ko je bil na povratnih tekmah na domačem stadionu Santiago Bernabeu že v izgubljenem položaju in je imel tekmec velike priložnosti, da ga popolnoma dotolče. V osmini finala je PSG vodil z 2:0 v skupnem seštevku, a je Benzema v 17 minutah dosegel tri zadetke. Ko je v četrtfinalu Chelsea po 75 minutah vodil s 4:3, je Rodrygo iz nič zadel za podaljšek, v katerem je bil krvnik Londončanov Benzema. V polfinalu je Mancehster City še na začetku 90. minute vodil s 5:3, nato pa je rezervist Rodrygo zabil dva zadetka za podaljšek (v španski ligi je v vsej sezoni dosegel le tri gole), v katerem je znova zadel Benzema.

»Pred tekmo smo si ogledali video vseh naših preobratov v letošnji sezoni. Bilo jih je osem in sklenili smo, da potrebujemo še enega. Zgodovina kluba je tista, ki nam pomaga, da nadaljujemo, ko se zdi, da nas ni več. Tudi ko je tekmec vodil z 1:0, sem vedel, da ne bomo izpadli. Ko je šla tekma proti koncu, smo uspeli najti še zadnje atome moči. Po izenačenju smo imeli v podaljšku psihološko prednost,« je razloge pojasnjeval 62-letni trener Carlo Ancelotti, ki je v časih, ko je bil trener Milana, prišel tudi na slovensko obalo, kjer je v Piranu užival v dobri hrani in vinu, v Portorožu pa igral tenis. »Bili smo skoraj mrtvi, vendar smo verjeli do konca,« je menil strelec dveh golov Rodrygo, ki je neverjetno vraževeren.

Marca je pojasnilo prepustil Bogu

Pot Reala do finala je najneverjetnejša v zgodovini lige prvakov. Kultni španski športni dnevnik Marca je o razlogih, zakaj je na vseh treh tekmah napredovala slabša ekipa, v naslovu zapisal: Prepustimo Bogu, da pojasni. Trener Pep Guardiola se je v sredo zvečer pridružil letošnjima poražencema v dvobojih z Realom Mauriciu Pochettinu in Thomasu Tuchlu. Po vseh nogometnih kriterijih je Manchester City boljša ekipa, vendar Real zna zmagovati velike tekme, čeprav ne igra odlično. Prav neverjetni so izpadi ekip v izločilnih dvobojih, ki jih vodi Pep Guardiola, čeprav je igra njegovih moštev najbližje nogometni popolnosti. Drži se ga urok lige prvakov. V 11 ligah prvakov je kar osemkrat doživel pravi kolaps, ko je njegova ekipa prejela gole v nekaj minutah: Barcelona 2010 (dva prejeta gola v 13 minutah), Bayern 2014 (tri v 18 minutah), Bayern 2015 (tri v 17 minutah), Manchester City 2017 (dva v osmih minutah), Manchester City 2018 (tri v 19 minutah), Manchester City 2019 (dva v treh minutah), Manchester City 2020 (dva v osmih minutah), Manchester City 2022 (tri v šestih minutah).

Manchester City bo še dolgo časa sanjal o dveh zapravljenih priložnostih rezervista Grealisha, s 115 milijoni evrov najdražjega igralca v zgodovini kluba. »Nogomet je nepredvidljiv. Ko smo našli svojo igro, smo imeli vodstvo za 2:0. Ves dvoboj z Realom smo bili briljantni, ga imeli pod nadzorom, a odloča, kdo doseže več golov. Ko smo bili najboljši, so nam pripravili preobrat. Vse so stavili na napad in zabili te gole, ker naša reakcija ni bila najboljša,« je pripovedoval skrušeni Pep Guardiola. Za okrepitve je od svojega prihoda leta 2016 v Manchester City zapravil več kot milijardo evrov. Izkupiček so trije izpadi v četrtfinalu, letošnji v polfinalu in lanski poraz v finalu proti Chelseaju.

​Guardiola: Bomo videli, kaj bo v prihodnje

»Čestitke Realu in Liverpoolu za finale. Ker nismo izpolnili cilja, je to hud udarec za naš klub. Še sem tukaj, bomo videli, kaj bo v prihodnje,« je dodal Guardiola, ki ima kot trener velik problem s tekmami v gosteh, ko je tekmovanje na izpadanje. Na 34 tekmah z Barcelono, Bayernom in Manchestrom Cityjem v izločilnih bojih je v gosteh zmagal in remiziral po 11-krat ter izgubil kar 12-krat. Njegove ekipe so bile na teh tekmah pogosto neprepoznavne, ker je tudi spreminjal uveljavljeni sisteme igre. Tudi v Madridu je v finišu tekme igrala nazaj, namesto naprej. Manchester City se mora hitro postaviti na noge, saj ga čakajo še štiri tekme do konca angleškega prvenstva, v katerem ima le točko prednosti pred Liverpoolom. Če ne postane prvak, bo po petih letih sezono prvič končal brez lovorike.

Semafor lige prvakov Polfinale, povratni tekmi: Villarreal – Liverpool 2:3 (2:0, Dia 3, Coquelin 41; Fabinho 62, Luis Diaz 67, Mane 75), v finale Liverpool s skupnim izidom 5:2; sinoči: Real Madrid – Manchester City 3:1 po podaljšku (2:1, 0:0, Rodrygo 90, 91; Mahrez 73), v finale Real Madrid s skupnim izidom 6:5. Finale Liverpool – Real Madrid bo 28. maja v Parizu.