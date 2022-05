Sprva so iz gora reševali peš in z vozom

Gore nad Kamnikom so bile že od nekdaj obljudene in seveda so se dogajale tudi nesreče. V pogovoru France Malešič, častni član društva gorskih reševalcev Kamnik, ki letos praznuje sto let delovanja, pove, da so za iskanje pogrešanih običajno poklicali tiste, ki so bili najbolj vešči v gorskem svetu.