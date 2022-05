Medtem ko se je Cedevita Olimpija v sredo zvečer v Laktaših borila za polfinale lige ABA proti Igokei, so slovenski prvoligaši, ki so se prebili v četrtfinale državnega prvenstva, že bili prve bitke. Dve od treh tekem sta prinesli presenečenje, saj je Šentjur, ki je bil drugi v ligi za obstanek, ugnal prvouvrščenega iz lige za prvaka Helios. Rogaška, ki je bila v ligi za obstanek prva, pa je na kolena spravila drugega v ligi za prvaka Šenčur. Vlogo favorita je upravičila le Ilirija, ki je bila boljša od Podčetrtka. V četrtfinalu moštva igrajo na dve zmagi, prva tekma pa danes čaka še Krko in Cedevito Olimpijo.

Slovenska predstavnika v ligi ABA – Krka je sicer zasedla zadnje mesto in se vsaj za leto dni seli v 2. ligo ABA – so vsi pričakovali v velikem finalu, a se je razpletlo drugače. Ljubljančani so zaradi obveznosti v evropskem pokalu in jadranskem tekmovanju v ligi za prvaka igrali s pomlajenim moštvom ter posamezniki, ki v prvi ekipi niso dobili veliko priložnosti za igro. Novomeščani na drugi strani v letošnji sezoni tudi zavoljo kalvarije s poškodbami nikakor ne najdejo prave forme. Prvi so tako zasedli šesto, drugi pa tretje mesto, kar pomeni, da se bosta moštvi pomerili že v četrtfinalu.

Cedevita Olimpija v serijo s Krko vstopa na krilih uvrstitve v polfinale lige ABA. Kapetan Jaka Blažič in soigralci v sredo proti Igokei niso blesteli, a tudi v nekoliko slabši izdaji prišli do zmage in jih zdaj v polfinalu čaka Crvena zvezda. Misli zmajev bodo gotovo uhajale proti evroligaškemu nasprotniku, a bosta vmes sledila obračuna s Krko, ki ima svoje načrte. »Smo edina ekipa v regiji, ki sočasno igra dve končnici. A zaradi tega ne bomo jokali. Krko spoštujemo, a je vse, kar pride v poštev, napredovanje,« je jasen trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. »Olimpijo smo v ligi za prvaka dvakrat dobili, a so igrali v pomlajeni zasedbi. Zdaj bodo v polni postavi, kar pomeni, da nas čakajo popolnoma drugačne tekme,« pa razmišlja strateg Krke Dalibor Damjanović.

Državno prvenstvo, četrtfinale, prva tekma, danes ob 18.30: Krka – Olimpija, druge tekme, jutri ob 19. uri: Šentjur – Helios (1:0), Rogaška – Šenčur (1:0), Podčetrtek – Ilirija (0:1), ponedeljek ob 18. uri: Olimpija – Krka.