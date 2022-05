Matura, osemindvajsetič

V sredo je s pisanjem eseja začela splošno maturo osemindvajseta generacija maturantov. Leta 1995 je bil namreč z ukinitvijo usmerjenega izobraževanja ponovno uveden zaključni izpit, ki je bil tudi formalno poimenovan matura. Nova matura se je tako po sestavi kot načinu izvedbe bistveno razlikovala od prejšnjih, ki se jih spomnijo starejše generacije. Pred tem je bila matura izključno interna zadeva šol, ki so same pripravljale naloge. Za vse dijake je bilo enako le število predmetov. Takšna matura je postavljala dijake v neenakopraven položaj, saj so se naloge od šole do šole razlikovale in je bilo zahtevano znanje dijakov na izpitu lahko različno. Veliko je bilo odvisno od profesorjev, saj so lahko precej vplivali na sam potek mature. Sprejemni izpiti na fakultete z omejitvijo vpisa so dijake, pa tudi učitelje, postavili na realna tla. Zahtevnost izpitov je bila poslej za vse dijake enaka in tako so dijaki, ki so prihajali z manj zahtevnih šol, imeli veliko težav in dodatnega dela.