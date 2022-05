Kdaj pa bi vi radi počitnikovali?

V Kranjski Gori so zadovoljni, da je ministrstvo za izobraževanje po skupnih prizadevanjih z ostalimi turističnimi kraji, planiškimi delavci, Smučarsko zvezo Slovenije in ob podpori gorenjskih občinskih svetov končno uslišalo njihovo željo in premaknilo zimske počitnice za prihodnje šolsko leto. V Planici bo namreč med 21. februarjem in 5. marcem potekalo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah Planica 2023, ki bo eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Zapolnil naj bi turistične kapacitete vse do prestolnice. Da bi se družine z osnovnošolci in srednješolci lahko na zimski oddih odpravile tudi v te kraje, bodo šolarji z enega dela Slovenije počitnikovali po 20 dneh pouka po povratku z božično-novoletnih počitnic oziroma konec januarja, preostali pa po 25 dneh pouka oziroma na začetku februarja. Naslednje počitnice bodo imeli šele 27. aprila.