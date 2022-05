Predvsem pa bi bilo treba podvojiti sredstva za letni program športa, ki danes znaša okoli 26 milijonov evrov za ves slovenski šport. Temu je treba prišteti še sredstva na lokalni ravni in za investicije, vendar pa so sredstva iz letnega programa športa tista, ki jih potrebujejo nacionalne panožne športne zveze za delovanje reprezentančnih programov v vseh starostnih kategorijah. In omenjena številka predstavlja le 35 odstotkov oziroma dobro tretjino vseh njihovih potreb za delovanje reprezentančnih pogonov.

Država bi zato morala sredstva za letni program športa vsaj podvojiti, na 52 milijonov evrov. Drugače bodo predvsem nacionalne panožne športne zveze morale začeti zmanjševati reprezentančne programe, najverjetneje mlajših kategorij, in biti bolj selektivne glede tega, ali bodo imele moške in ženske programe ali samo ene od teh. To bi bilo zelo slabo, šport si tega ne zasluži. Lahko rečem, da je slovenski šport podhranjen, je na infuziji, ki mu jo pravzaprav ohranja gospodarstvo. Delo