Srh in upanje

Izjava ruskega zunanjega ministra Lavrova, da to, da je ukrajinski predsednik Zelenski jud, nič ne pomeni, ker da je imel tudi Hitler »judovske korenine«, in pa da so bili zelo prominentni judi najhujši antisemiti, je srhljiva. A srhljiva ni samo s svojo antisemitsko vsebino, tako hudo, da je izraelska diplomacija javno zahtevala opravičilo. Enako srhljiv je njen nivo: izjave na takem intelektualnem nivoju so doma pač za gostilniškimi omizji! V prvi polovici ruske agresije v Ukrajini je bil Lavrov na ravni, ki pritiče zunanjim ministrom: na diplomatskem nivoju je tolmačil pričakovanja in zahteve svoje države zastran dosege premirja oziroma miru. Nato je postal plehek, nazadnje pa je padel tako vsebinsko v antisemitizem kot v nivoju na raven gostilniškega čvekanja.