Tudi prestolnica bo gostila Slovenski teden nakita

Da bi tudi širši javnosti predstavili sodobno oblikovanje nakita, kjer se bo mogoče spoznati z izdelki in oblikovalci, ki ustvarjajo sodoben nakit pri nas, bodo Ljubljana in še enajst drugih mest po Sloveniji gostili prvi Slovenski teden nakita. Od 9. do 15. maja bodo potekali razstave, predavanja in delavnice, ki jih bodo vodili že uveljavljeni oblikovalci nakita.