V sredo se je iz porušenega Mariupolja, ki ga obvladujejo Rusi, v Zaporižje, ki je pod ukrajinskim nadzorom, umaknilo 344 civilistov, predvsem žensk in otrok. A ti niso prišli izpod jeklarne Azovstal, kjer je menda ujetih še okoli 200 civilistov (trikrat toliko jih je umrlo v letalskem napadu na gledališče v Mariupolju 16. marca). Ruska stran obljublja ustavitev napadov do sobote, ko naj bi vse civiliste evakuirali na varno. Vendar Svjatoslav Palamar, eden od poveljnikov ukrajinskega bataljona Azov – ki brani jeklarno in ki je zaradi svoje skrajno desne usmerjenosti glavna tarča Putinove »denacifikacije« – trdi, da Rusija ne spoštuje premirja. Palamar je tudi pozval predsednika Volodimirja Zelenskega, naj poskrbi za več sto ranjenih ukrajinskih borcev, ki v labirintu rovov in hodnikov pod jeklarno nimajo ustrezne zdravniške nege.

Govornik Kremlja Dmitrij Peskov je novinarjem dejal, da humanitarni koridorji v Mariupolju delujejo in da ruska stran spoštuje premirje. Vendarle so ruske sile ponoči s srede na četrtek silovito napadale jeklarno, kamor naj bi nekateri ruski vojaki že prodrli, tako da naj bi boji že potekali v podzemnem labirintu, kar sicer v Kremlju zanikajo.

Menda ubitih 12 ruskih generalov

Peskov je še dejal, da se »specialna operacija«, kot v Rusiji označujejo agresijo na Ukrajino, ne more hitro končati, ker zahodne države dajejo ukrajinski vojski obveščevalne podatke in jo zalagajo z orožjem. Dodal je, da to Rusiji ne bo preprečilo, da bi dosegla svoje cilje. Kremelj se je tako odzval na pisanje dnevnika New York Times, da so ameriški obveščevalci doslej pogosto prestregli pogovore ruske vojske in da je te podatke dobila ukrajinska vojska, ki naj bi tako s topovi ubila kar 12 ruskih generalov.

Boji za Donbas

Še vedno potekajo hudi boji na vzhodu Ukrajine v Donbasu. Po poročanju britanskega Sky News ruska vojska napreduje največ nekaj kilometrov na dan. Tako nič ne kaže, da bi lahko prišlo do obkolitve večdesettisočglave ukrajinske vojske v Luhansku in Donecku. Po trditvah Oleksija Arestoviča, svetovalca ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, bi Ukrajinci lahko začeli protiofenzivo sredi junija, ko bi dobili dovolj orožja iz zahodnih držav. Prepričan je, da sedanja ruska ofenziva ne bo prinesla »pomembnejših rezultatov« pred 9. majem, ko bodo v Moskvi praznovali zmago nad Nemčijo. Najbrž bo tedaj Putin prikazal manjše uspehe ruske vojske kot veliko zmago. V ta namen bi mu prav prišla tudi dokončna osvojitev jeklarne v Mariupolju. V zadnjih dneh ruski raketni napadi, tudi na zahodu države, poskušajo onemogočiti ukrajinski transport zahodnega težkega orožja in zadeti skladišča ukrajinske vojske. V noči s srede na četrtek, ko naj bi po ruskih trditvah v topniškem granatiranju umrlo več kot 600 ukrajinskih vojakov, so ruske rakete zadele veliko skladišče streliva na jugu Ukrajine v Mikolajevu, kjer so Ukrajinci aprila ustavili ruski prodor proti Odesi. Zdaj pa Ukrajinci vzhodno od Mikolajeva že ogrožajo Kerson, doslej največje mesto, ki so ga v sedanji vojni osvojili Rusi.